rbb-Intendantin Patricia Schlesinger tritt zurück

Der Gegenwind wurde zu massiv: Die rbb-Intendantin Patricia Schlesinger (61) legt mi sofortiger Wirkung ihr Amt nieder, heisst es in einer Mitteilung des öffentlich-rechtlichen Senders am Sonntagabend. Damit ist sie nicht mehr die Chefin des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg. Schon am Donnerstag gab sie ihre Aufgabe als Vorsitzende der ARD-Gemeinschaft ab. Die Leitung des rbb übernimmt Hagen Brandstäter (63), der bisherige stellvertretende Intendant und Verwaltungsdirektor.