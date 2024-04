Rea Garvey: So schätzt er die Chancen von ESC-Act Isaak ein

Mit Picture This gehen Sie jetzt auch auf Tour. Was können die Fans von den Konzerten erwarten?

Garvey: Es ist aufregend, an die erste Show zu denken und die nervöse Aufregung, die mich erfüllt, bevor ich auf die Bühne gehe. Wir bringen Musik auf die Bühne, die noch nicht veröffentlicht wurde, was meinen Puls in die Höhe treibt, wenn ich an die ersten Auftritte denke. Ich bin kein Perfektionist, aber ich möchte, dass das Konzert umwerfend wird. Meine Band ist fantastisch, die Bühne ist riesig und die neuen Songs sind mein bisher bestes Werk, also fange ich an, diese ersten Bühnenschmetterlinge zu spüren.