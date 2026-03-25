«Reacher»-Star Alan Ritchson: Trotz Prügelvideo folgt keine Anklage

Am vergangenen Wochenende ist ein Video im Netz aufgetaucht, in dem «Reacher»–Schauspieler Alan Ritchson (43) einem am Boden knienden Mann mehrere Faustschläge zufügt. Doch die Situation hat sich nach den Ermittlungen der Polizei anders zugetragen, als die vom US–amerikanischen Klatschportal «TMZ» veröffentlichten Aufnahmen suggerieren. Den neuen Erkenntnissen der Beamten zufolge war es die Gegenseite, ein Nachbar des Stars, die den Konflikt durch ihr aggressives Verhalten im Vorfeld des Videos heraufbeschwor. Ritchson habe daraufhin lediglich in Notwehr gehandelt, wie unter anderem «Us Weekly» berichtet.