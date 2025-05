Reaktionen auf Prinz Harrys Schock-Interview: «Traurige Geschichte»

«Es ist einfach eine so traurige und bedauerliche Geschichte»

Die ehemalige BBC–Korrespondentin für das Königshaus, Jennie Bond, sagte anschliessend britischen Medienberichten zufolge zu «Sky News» über Harry: «Er strotzt vor Wut und Groll und Misstrauen gegenüber dem Königshaus und ist verzweifelt über die Haltung seines Vaters, nehme ich an. Es ist einfach eine so traurige und bedauerliche Geschichte. Ich würde hoffen, dass es eine Art Versöhnung geben könnte, aber obwohl Harry sagt, dass er eine Versöhnung will, glaubt er nicht, dass er das jetzt tun kann.»