«Realisiert man erst am Sterbebett»: Österreich feiert ESC-Sieger JJ

Nach seinem Triumph mit «Wasted Love» beim Eurovision Song Contest am Samstag in Basel ist JJ (24) am Sonntag in seiner Geburtsstadt Wien angekommen – samt Trophäe. Den gläsernen Pokal brachte der 24–Jährige wohlbehalten in die Heimat. In einer Instagram–Story zeigte er, wie er die ESC–Trophäe sicher auf einem eigenen Sitzplatz angeschnallt hatte. Sicherheit geht eben vor.