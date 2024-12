Reality Awards: Iris Klein und Ex Peter treten mit neuen Partnern auf

In der Kategorie «Sexytime des Jahres» konnten Marc–Robin Wenz (31) und Asena Neuhoff (28) mit ihren Szenen in «Are You The One – Reality Stars in Love» überzeugen, während Xander Stephinger zum «Faker des Jahres» ernannt wurde. Stephinger liess Antonia Hemmer bei «Make Love, Fake Love» glauben, solo zu sein, während seine heutige Ex Lisa Postel auf ihn wartete. Der Preis für die «Reality–Doku des Jahres» ging an den Rapper Bushido (46), dessen Frau Anna–Maria Ferchichi (43) und ihre Show «Bushido & Anna Maria – Alles auf Familie» (seit 2022, bei RTL+).