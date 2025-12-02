«Reality Backpackers»: Getrenntes «Temptation Island VIP»-Paar dabei?

Laut des Berichts ist das Ex–Paar Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch dabei, die «frisch getrennt» nach Peru reisen. «Im besten Fall treffe ich hier auf meine Traum–Partnerin», wird Pesch zitiert. Die «Villa der Versuchung»–Kandidatin droht ihm dagegen: «Wenn du hier was mit einer anderen hast – ciao!» Damit wäre dann der Ausgang des aktuellen gemeinsamen «Temptation Island VIP»–Auftritts bekannt. In dem RTL+–Format konnten die beiden den Treuetest wohl nicht erfolgreich absolvieren. In einer Pressemitteilung von Joyn hält man sich bedeckter: «Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch reisen gemeinsam nach Peru – Doch werden sie als Team bei ‹Reality Backpackers› antreten?»