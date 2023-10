Reality-Doku «Unser Hof - mit Cheyenne und Nino» startet im November

Einblicke in Hof– und Familienleben

Die Fans von Cheyenne (23) und Nino Sifkovits dürften sich auf Einblicke in das Hof– und Familienleben auf ihrem Chianinahof in der Steiermark in Österreich freuen. Das Anwesen soll um einen hochmodernen, fast autark laufenden Stall erweitert werden. Das kostspielige Projekt sorgt allerdings nicht nur für schlaflose Nächte, Nino erleidet auch noch einen Bandscheibenvorfall. Gleichzeitig muss die Familie mit dem neuen Baby Matteo einen neuen Alltag finden. Und als wäre das nicht schon genug, macht das deutsche Ex–Model Cheyenne auch noch eine Weiterbildung im Bereich Landwirtschaft.