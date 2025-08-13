Reality-Format «Werwölfe»: Das Erste gibt Starttermin bekannt

Darum geht es in «Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung»

«Tief im Herzen eines geheimnisvollen Waldes beginnt ein aussergewöhnliches Experiment: In der Reality–Show ‹Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung› ziehen 13 Spielende in ein abgelegenes Dorf, doch mitten unter ihnen lauert die Gefahr. Jeder erhält per Zufallsprinzip eine geheime Rolle. Drei der Spielenden werden zu Werwölfen, die sich als harmlose Dorfbewohner tarnen, doch nur ein Ziel haben: die anderen nach und nach zu eliminieren – ohne selbst enttarnt zu werden», kündigt das Erste zum Inhalt sein neues Reality–Format an, das auf dem populären französischen Gesellschaftsspiel «Die Werwölfe von Düsterwald» basiert.