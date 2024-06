«Reality Queens»: Das steckt hinter der neuen Reality-Show

«Das Schlimmste wäre, dass ich mit meiner Tochter Joelina in Streit geraten würde», betont Danni Büchner im Vorab–RTL–Interview. «Bei uns zu Hause fliegen ja auch schon mal die Fetzen. Und dann sind wir noch in so einer Extremsituation. Das Schlimmste wäre, wir nominieren uns am Ende gegenseitig (lacht).» Ihre Tochter erklärt: «Für mich ist es mein erstes Reality–Format, an dem ich als eigenständige Person teilnehme. Bei ‹Rampensau› war ich teilweise sehr abhängig von meiner Teampartnerin, die dann zu allem Überfluss auch noch meine Schwester war. Da mussten wir ja als Team agieren. Jetzt ist das mit Mama anders. Wenn sie mich nervt, dann nominiere ich sie (lacht).»