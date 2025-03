Reality-Star Sam Dylan trauert um Hündin Lindsay

Mit einem herzergreifenden Instagram–Post verabschiedet sich Sam Dylan (34) von seiner Hündin Lindsay, die in den vergangenen Jahren stets treu an seiner Seite weilte. Neben einer ganzen Reihe von Fotos, die mal ihn und mal seinen Lebensgefährten Rafi Rachek mit dem verstorbenen Vierbeiner zeigen, schreibt der Reality–Star traurig: «14,5 Jahre lang hast du uns auf Trab gehalten, uns zum Lachen gebracht und auch so manchen Blödsinn angestellt.»