Reality-Star Walentina Doronina nach Autounfall geschockt

Reality–Star Walentina Doronina (25) war in einen schweren Autounfall verwickelt, nur wenige Stunden nachdem bereits die Reality–Stars Gigi Birofio (26) und Yasin Mohamed (34) einen Crash unverletzt überlebt hatten. Der Unfall ereignete sich mitten in der Nacht auf einer Autobahn in Nordrhein–Westfalen, als Doronina zusammen mit einer Freundin, die am Steuer sass, auf dem Heimweg Richtung Essen war. Auch ihr Hund befand sich im Auto.