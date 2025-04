Reality-TV-Star Chris Broy bestätigt Trennung

«Ich konnte das nicht mehr erfüllen, was man sich vorgestellt hat, und es war am Ende dann doch zu wenig, was ich geben konnte», zeigt sich der 35–Jährige geknickt. Aus seiner Wohnung in Köln ist seine Ex offenbar schon ausgezogen – er sei bereits bei ihr in Duisburg gewesen, um ihr «die letzte Sachen» zu bringen, «die noch bei mir in der Wohnung waren».