Reality-TV-Star Christina Dimitriou ist Mama geworden

Christina Dimitriou ist durch ihre Teilnahme an diversen Reality–TV–Formaten bekanntgeworden. Erstmals war sie vor rund sechs Jahren in der Show «Temptation Island – Versuchung im Paradies» zu sehen. Es folgten weitere Auftritte im Reality–TV – unter anderem bei «Ex on the Beach», «Temptation Island VIP» und «Das grosse Promi–Büssen».