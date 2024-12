Reality-TV-Star Christina Dimitriou ist schwanger

Christina Dimitriou wurde durch ihre Teilnahme am TV–Beziehungsexperiment «Temptation Island» (2019) bekannt. Es folgten Auftritte bei «Ex on the Beach», «Ich bin ein Star – Die grosse Dschungelshow» oder «Temptation Island VIP». Nach letzterem Format gingen sie und ihr damaliger Partner Aleks Petrovic getrennt aus der Show. Für Dimitriou folgten Teilnahmen an «The 50» oder «Das grosse Promi–Büssen».