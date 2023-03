Reality-TV-Star Melody Haase löscht OnlyFans-Account

Reality-TV-Star Melody Haase

Melody Haase wurde 2014 durch die elfte Staffel «Deutschland sucht den Superstar» bekannt, sie schied allerdings in der ersten Liveshow aus. Danach machte sie mit Reality-TV-Formaten auf sich aufmerksam. 2017 nahm sie an der RTL-Show «Adam sucht Eva - Promis im Paradies» teil. Es folgten Auftritte bei «CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt», «Hot oder Schrott - Die Allestester» sowie «Ex on the Beach».