Reality-TV-Stars Fabio Knez und Darya Strelnikova sind verlobt

Ihre Liebe begann im Fernsehen

Knez und Strelnikova hatten sich 2023 in der Datingshow «Are You The One – Reality Stars in Love» kennengelernt. Das Paar schien von Anfang an auf einer Wellenlänge zu sein, jedoch musste Strelnikova mit ihrem «Perfect Match» Danilo Cristilli (28) vorzeitig die Show verlassen. Beim grossen Wiedersehen der von Sophia Thomalla (35) moderierten Show bestätigten Knez und Strelnikova schliesslich ihre Beziehung.