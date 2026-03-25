«Realitystar Academy»: Gigi Birofio wird Assistent von Désirée Nick

Nahbarer Gigi

Dabei sieht Birofio in seiner Rolle deutlich mehr als eine blosse Assistenzaufgabe. Im Vorab–Interview mit Joyn beschreibt er seinen Ansatz so: Er sei nicht nur Lehrer, sondern «eher ein Freund und eine Bezugsperson». Was zukünftige Reality–Stars mitbringen müssen, weiss Birofio dabei genau: «Was viele Neue nicht verstehen ist: Sie verlieren sich selbst. Sie gehen in einen Charakter, der gar nicht sie sind, um Sendezeit zu generieren – und genau das merkt der Zuschauer. Das funktioniert nicht. Ich finde, man sollte schauen: Was sind meine besten Eigenschaften? Und darauf Gas geben. Streitest du im echten Leben gerne? Bist du fies oder direkt? Dann baue darauf auf.»