Realitystar Yasin Mohamed gründet in neuer Show eine Influencer-WG

Das sind die fünf Bewohner

Yasin Mohamed stand bereits für zahlreiche Reality–Formate wie «Temptation Island», «Ex on the Beach» oder «Kampf der Realitystars» vor der Kamera. Melina Hoch kennt man ebenfalls aus dem Trash–TV. Sie gewann 2020 «Love Island» und war danach unter anderem bei «Are You The One – Reality Stars in Love» und «Prominent getrennt» zu sehen.