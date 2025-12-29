Rebecca Gayheart kämpft für Pflege ihres Ex-Mannes

«Sie können weiter beantragen, ich werde weiter ablehnen»

Gayheart hat die Koordination von Danes medizinischer Versorgung übernommen. Keine leichte Aufgabe, wie sie schreibt: «Allein das Gesundheitssystem zu durchschauen ist eine Sache für sich – die Krankenversicherung lehnt erst einmal ab, was man beantragt, dann muss man Widerspruch einlegen und wieder neu beantragen.» Was die Schauspielerin dabei erlebte, klingt haarsträubend: Als sie häusliche Pflege beantragen wollte, habe eine Versicherungsmitarbeiterin zu ihr gesagt: «Sie können weiter beantragen, und ich werde weiter ablehnen.»