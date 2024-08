Rebecca Mir bleibt ihrem Signature-Look treu

Sie sind beide beruflich viel unterwegs, wie schaffen Sie es, dass das Familienleben dabei nicht zu kurz kommt?

Mir: Ich bin beruflich zwar viel unterwegs, versuche aber die Zeiten so zu legen, dass ich nur für ein oder maximal zwei Tage unterwegs bin und dazwischen ein paar Tage freihabe. Oft nehme ich meinen Sohn auch mit, zum Beispiel nach München. Wenn ich «taff» moderiere, dann verbringen wir die ganze Woche gemeinsam in München und haben da eine schöne Zeit. So kennen wir mittlerweile schon ganz viele Spielplätze in ganz Deutschland und wissen, wo man es sich am besten gut gehen lassen kann. Wir machen auch Ausflüge in Museen und sind in Schwimmbädern oder im Freibad unterwegs – also da kennen wir uns doch schon ganz gut aus.