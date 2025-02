Rebecca Mir geht mit Nacktfoto in die Offensive

Gefälschte E–Mails in Umlauf

Rebecca Mir warnt in einer Instagram–Story auch vor Datenmissbrauch und macht ihre Follower vor betrügerischen E–Mails aufmerksam, die angeblich von ihr stammen sollen. Sie veröffentlicht einen Screenshot einer Fake–Mail, in der in fehlerhaftem Deutsch um die Zusendung weiterer Akt– und Teilaktfotos gebeten wird. «FAKE!!!» schreibt die Moderatorin in grossen Buchstaben über die Nachricht.