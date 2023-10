Rebecca Mir: Ihre Oma ist ihr grösstes Beauty-Vorbild

Welchen Beauty–Trend lieben Sie gerade?

Rebecca Mir: Ich glaube es ist gerade so ein Trend geworden, dass man sich wirklich auch mehr damit auseinandersetzt, welche Produkte zu einem passen, was die richtige Reihenfolge ist und was man wann benutzt. Das finde ich wirklich gut, weil ich selbst auch für mich einiges dazugelernt habe.