Rebecca Mir steigt bei «taff» aus

Die Ex–«GNTM»–Kandidatin findet deutliche Worte für ihren Entschluss: «Nach über 14 Jahren bei ProSieben – davon 13 Jahre bei ‹taff› – ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen.» Leicht fällt ihr dieser Schritt offenbar nicht: «Schweren Herzens höre ich bei ‹taff› auf. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer mir das fällt.» Bereits seit 2012 prägt Mir das Gesicht der beliebten Sendung und führt von Montag bis Freitag durch die neuesten Nachrichten aus der Prominentenwelt.