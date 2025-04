Rebecca Mir und Massimo Sinató: So fing es an bei «Let's Dance»

«Das war kein Speed–Dating, das war Langsam–Dating»

So schnell ging es bei Mir und Sinató aber nicht. «Ich glaube ich bin da ein bisschen langsam», erklärt Mir. «Ich brauche da ein bisschen Zeit.» Allerdings funktionierte es direkt gut mit dem Paar: «Massimo war natürlich sehr charmant von Anfang an und konnte gut tanzen, das hat natürlich super funktioniert. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit irgendwie so ergeben, weil wir von Anfang an auf einer Wellenlänge waren.»