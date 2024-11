Rebecca Mir unterstützt Massimo Sinató bei seinem Musical-Debüt

Sinató wird vom Tänzer zum Sänger

Seit 2019 läuft «Moulin Rouge! Das Musical» als Stück am Broadway, drei Jahre später feierte es in Köln Premiere. Pünktlich zum zweijährigen Jubiläum stiess schliesslich Sinató dazu. Er ist in der Rolle des Tangotänzers Santiago zu sehen. «Die Rolle ist vielfältig. Sie beinhaltet nicht nur Tanz, sondern auch Schauspiel und viel Gesang, was es hiermit im Zusammenspiel aller drei zu einem komplett neuen Metier für mich macht», erklärte der «Let's Dance»–Profi vor wenigen Wochen. Bis Mitte Dezember wird er an 16 ausgewählten Terminen auf der Bühne des Musical Domes stehen.