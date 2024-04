Rebecca Siemoneit-Barum: Sie ist mit 46 Jahren Grossmutter geworden

«Call me Nanna»

In ihrer Instagramstory postete die Schauspielerin am 9. April ein Foto der Babyhand und schrieb dazu: «Call me Nanna», also so viel wie «Nennt mich Oma». Bereits zuvor hatte Siemoneit–Barum angekündigt, dass sie von ihrem Enkel Nanna genannt werden möchte. Wie das Namensband des Kindes verrät, handelt es sich wohl um einen Enkelsohn, der Henry heisst. Er kam demnach am 8. April zur Welt und ist 3200 Gramm schwer.