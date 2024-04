«Rebel Moon - Teil 2» auf Netflix: Hier liess uns die Geschichte zurück

Rund vier Monate ist es her, dass Streaminanbieter Netflix mit «Rebel Moon – Teil eins: Kind des Feuers» Zack Snyders (58) Vorstellung eines «Star Wars»–Films veröffentlichte. Die positiven Kritiken hielten sich zwar in Grenzen, nicht aber der Erfolg: Die Mischung aus Fantasy und Science–Fiction sammelte in den ersten drei Wochen rund 70 Millionen Views. Am 19. April, also knapp vier Monate später, startet mit «Die Narbenmacherin» die Fortsetzung der Geschichte. Für alle, die sich nicht mehr genau an das Ende von Teil eins erinnern können, ein kleiner Reminder.