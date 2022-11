Rebel Wilson erklärt den Namen ihrer Tochter

«Kostbares Wunder»

Die Australierin spricht auch über den Moment, in dem sie ihr Baby, das über eine Leihmutter auf die Welt gekommen ist, zum ersten Mal in den Armen gehalten hat. Es sei «überwältigend und aufregend» gewesen, so Wilson. «Meine Liebe zu ihr ist einfach überfliessend. Sie ist wunderschön und perfekt. Ich dachte: ‹Wow, das ist so ein kostbares Wunder.›»