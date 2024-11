Rebel Wilson feiert zweiten Geburtstag von Töchterchen Royce

Rebel Wilson: «Ich würde gerne noch ein weiteres Kind haben»

Nur wenige Monate nach Bekanntwerden seiner Liebe gab das Paar im November 2022 die Geburt von Royce Lillian per Leihmutter bekannt. Für Wilson wird es womöglich nicht das einzige Kind bleiben. «Ich liebe sie einfach so sehr. Sie ist so ein kleiner Engel», schwärmte der «Pitch Perfect»–Star im Sommer 2023 im Gespräch mit «E! News». Und Wilson offenbarte: «Ich würde gerne noch ein weiteres Kind haben.» Sie wisse aber auch, dass dies Arbeit und Glück erfordere. «Es ist einfach so, dass ich mich frage, ob das möglich ist. Ich müsste eine künstliche Befruchtung machen. Wir werden sehen, wie es läuft.»