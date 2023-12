Rebel Wilson möchte in Memoiren «ganz neue Seite» zeigen

Rebel Wilson (43) möchte schon bald ihre Memoiren veröffentlichen. Zwar ist das Buch bereits geschrieben, erscheinen soll es jedoch erst im kommenden April. In einer aktuellen Instagram–Story erzählt die australische Schauspielerin bereits jetzt, wie sie sich beim Schreiben gefühlt hat – und sie deutet zumindest an, was Fans erwartet.