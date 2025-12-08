Rebel Wilson und Ehefrau Ramona Agruma erwarten ihr zweites Kind

Grosse Vorfreude bei Rebel Wilson und Ehefrau Ramona

Die Bildunterschrift lässt keinen Zweifel daran, wie sehr sich das Paar freut – und verrät zugleich das Geschlecht des Kindes. «Die glücklichsten Nachrichten in unserer Familie. Bald werden wir zu viert sein! Baby Nummer zwei ist auf dem Weg», schrieb Agruma und fügte hinzu: «Ich liebe dich, Rebel Wilson.» Durch die Formulierung «on her way» bestätigte das Paar zudem, dass sie ein weiteres Mädchen erwarten.