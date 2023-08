Rebel Wilson wünscht sich ein zweites Kind

Ihre Tochter ist «ein kleiner Engel»

«Ich liebe sie einfach so sehr. Sie ist so ein kleiner Engel», schwärmt Wilson über ihre Tochter. «Erst letzte Woche hat sie ihr erstes Wort gesagt, und das war Mama», erzählt die Schauspielerin. «Ich dachte: ‹Ahhh!›, denn ich habe in den letzten Wochen versucht, ihr das beizubringen. Und dann hat sie es gesagt, und ich habe es auf meinem Handy aufgenommen und dachte: ‹Oh mein Gott›.» Zu ihren liebsten Moment gehört seit der Geburt ihrer Tochter «wenn sie vom Mittagsschlaf aufwacht und man zum ersten Mal das Zimmer betritt. Sie lächelt, als wäre es das Beste, was ihr in ihrem Leben passiert ist. Und dann sage ich: ‹Oh, Roycie!› Und ich umarme sie ganz fest.»