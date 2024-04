Rebel Wilsons Memoiren: Seiten über Sasha Baron Cohen in UK geschwärzt

Aufforderung zu «Nachdreh» und «anschaulicher Sexszene»

An anderer Stelle ihrer Memoiren schreibt Wilson, Cohen habe mehrfach von ihr verlangt, dass sie «in einer zukünftigen Szene nackt ist». Sie sagte ihm, dass sie keine Nacktszenen drehen würde: «Ich habe ständig ‹Nein› zu ihm gesagt, und das hat ihm nicht gefallen.» Eine andere Passage bezieht sich auf eine E–Mail an Wilson, in der sie Cohen zu einem «Nachdreh» für eine «anschauliche Sexszene» nach London beordert habe. Sie schreibt, sie habe ein Treffen mit ihm, den Drehbuchautoren und dem Regisseur Louis Leterrier (50) einberufen, um zu erklären, was sie in der Szene «gerne machen würde und was nicht». In dem Buch schreibt sie: «Die Haltung, die ich bei ihnen spürte, war: Rebel Wilson verursacht ein Problem. Ich bin das Problem. Warum filme ich nicht einfach die anschauliche Sexszene, wie sie geschrieben wurde, in der das Bett durch den Boden fällt, weil ich so übergewichtig bin?» Schliesslich habe sie zugestimmt, «etwas zu drehen, damit ich aus diesem peinlichen Raum verschwinden konnte.»