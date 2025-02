Reboot geplant: Was machen die «Buffy»-Stars heute?

Charisma Carpenter als Cordelia Chase

Auch Charisma Carpenter (54) stand weiter vor der Kamera und bringt es mittlerweile auf eine beachtliche Anzahl an Auftritten in Filmen und Serien. Der ganz grosse Hit in einer Hauptrolle blieb ihr aber leider verwehrt. Zwar spielte sie in durchaus beliebten Produktionen wie «Burn Notice», «The Expendables», «CSI: Vegas» oder «Veronica Mars» mit, meist jedoch in kleineren Rollen. Serienfreunde dürften sie vor allem noch als Cordelia Chase in «Buffy» und «Angel» in Erinnerung behalten haben.