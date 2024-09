Reboot ihrer Erfolgsserie: Jennie Garth bereut Rolle in «90210»

«Beverly Hills, 90210»–Star Jennie Garth (52) hat offenbar keine guten Erinnerungen an ihren Auftritt im Reboot der erfolgreichen Serie. Die Schauspielerin schlüpfte für die Serie «90210», die von 2008 bis 2013 lief, noch einmal in ihre Kultrolle der Kelly Taylor. Bei einem Auftritt auf der «'90s Con» in Florida erzählte sie laut dem «People»–Magazin, dass sie es bereue, an dem Remake mitgewirkt zu haben. «Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Nichts für ungut.»