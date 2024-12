Rechtevergabe komplett: Bundesliga in Zukunft live in Sat.1

Schon in den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass die altehrwürdige «Sportschau» auch weiterhin im Ersten die Zusammenfassung der Samstagsspiele zeigt. Bei DAZN gibt es indes ab der kommenden Spielzeit die Konferenzschaltung am Samstag zu sehen, ausserdem die Spiele am Sonntag. Sky zeigt derweil das Spiel am Freitagabend sowie die einzelnen Partien am Samstag. Auch das «aktuelle sportstudio» zeigt weiterhin Zusammenfassungen der Fussball–Bundesliga und der 2. Bundesliga am Samstagabend.