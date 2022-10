Rechtsruck, Krieg und Co.: Anke Engelke macht sich «Sorgen»

Anke Engelke (56) ist vor allem als Frohnatur und Komikerin bekannt. Doch auch sie macht sich in der aktuellen Situation «Sorgen», wie sie in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» erklärt. «Ich mache mir natürlich Sorgen, wie ja wahrscheinlich viele Menschen», so die Schauspielerin. «Neben der Pandemie, die wir nicht in den Griff zu bekommen scheinen, dem Krieg in der Ukraine und dem weiterhin drängenden Thema Klimakatastrophe beschäftigen uns Preiserhöhungen nicht nur bei Gas und Strom, auch steigende Mieten, steigende Armut und steigende Inflation sind plötzlich brennendere Probleme denn je», fasst sie zusammen.