Rechtsstreit: Blake Lively bestreitet Einflussnahme auf Taylor Swift

Der juristische Schlagabtausch zwischen Schauspielerin Blake Lively (37) und ihrem «It Ends With Us»–Co–Star Justin Baldoni (41) spitzt sich weiter zu. Nachdem bereits bekannt wurde, dass Popstar Taylor Swift (35) als Zeugin vorgeladen wurde, geht der Konflikt nun in die nächste Runde: Livelys Anwälte haben in einem Schreiben an den zuständigen Richter die jüngsten Anschuldigungen von Baldonis Team bezüglich Swift entschieden zurückgewiesen.