Rechtsstreit Depp gegen Heard: Diese Stars sind Zeugen vor Gericht

Der Rechtsstreit von Amber Heard (35) und Johnny Depp (58) geht bald in eine neue Runde. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, wird im kommenden Monat eine Vielzahl an Prominenten dem Prozess beiwohnen. Demnach sollen etwa «Wanda Vision»-Star Paul Bettany (50), Tesla-Chef Elon Musk (50), Schauspieler James Franco (43) sowie Vertreter der Walt Disney Company, von Warner Bros. und des Los Angeles Police Departements auf der Zeugenliste stehen. Der Prozess soll laut Bericht am 11. April in Virginia beginnen.