Rechtsstreit mit Angelina Jolie: So geht Brad Pitt mit dem Drama um

«Er ist sicherlich nicht perfekt. Er wird der Erste sein, der dir das sagt. Aber er wird sich weiterhin rechtlich wehren», sagte der Insider dahingehend zu «People». Pitts Anwälte haben bereits auf die neuen Vorwürfe Jolies reagiert. Eine Quelle auf Seiten Pitts erklärte dazu: «In diesem Fall geht es nicht darum, was im Jahr 2016 in einem Flugzeug geschah. Es geht darum, ob sie eine Vereinbarung hatten, ihre Anteile am Weingut und am Familienhaus nicht ohne die Zustimmung des anderen zu verkaufen. Das ist es, worauf Brad und sein Team sich fokussieren.»