Red-Carpet-Debüt ohne Heidi: Leni Klum zeigt sich mit Geschwistern

Leni und ihre Geschwister in stylischen Outfits

In Los Angeles warf sich Leni Klum in ein stylisches Ton–in–Ton–Outfit aus schwarzem Leder. Culotte, Jacke und Overknee–Stiefel mit leichtem Absatz harmonierten perfekt miteinander. Lou kam in einem schlichten, trägerlosen Minikleid, ebenfalls in Schwarz. Dazu kombinierte sie Clutch und Stilettos mit hohem Absatz.