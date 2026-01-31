Red Hot Chili Peppers bekommen eigene Netflix-Doku

Nach dem Tod von Slovak und dem Ausstieg von Irons fanden die verbliebenen Mitglieder mit Gitarrist John Frusciante und Schlagzeuger Chad Smith eine neue Formation. Der weltweite Durchbruch gelang 1991 mit dem Album «Blood Sugar Sex Magik». Songs wie «Under the Bridge» und «Californication» wurden zu Hymnen, mit mehr als 120 Millionen verkauften Tonträgern zählt die Band zu den erfolgreichsten Rockgruppen aller Zeiten. 2012 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.