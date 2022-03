Red Hot Chili Peppers bekommen Stern auf dem Walk of Fame

Im Sommer 2022 geht die Gruppe rund um Sänger Anthony Kiedis (59) dann zudem auf grosse Tournee, in deren Rahmen sie auch nach Europa kommt. Hierzulande plant die Band derzeit in Köln und Hamburg aufzutreten. Die Konzerte sollen am 5. Juli und am 12. Juli steigen. Als begleitende Acts sind der Rapper ASAP Rocky (33) und Thundercat (37) angekündigt.