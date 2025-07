Reese Witherspoon geniesst ihr Liebesglück mit deutschem Geschäftsmann

Erste Gerüchte im vergangenen Jahr

Bereits vor einem Jahr gab es erste Berichte über die Schauspielerin und Unternehmerin und den Minderheits–Miteigentümer des New Yorker NHL–Vereins Islanders. Wie unter anderem das britische Online–Portal «Daily Mail» damals berichtete, wurden die beiden mehrmals zusammen in New York gesichtet. Abseits des Eishockey–Engagements ist Oliver Haarmann Mitgründer eines Private–Equity–Unternehmens und war zuvor Senior Partner bei einem globalen Investmentriesen.