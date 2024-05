Reese Witherspoon: Prequel-Serie zu «Natürlich blond» bestätigt

Durchbruch mit «Natürlich blond» im Jahr 2001

Mit «Natürlich blond» gelang Witherspoon im Jahr 2001 der endgültige Aufstieg in die höchste Liga der Hollywoodstars. In dem Film verkörperte die kultige Blondine die modebewusste Studentin Elle Woods, die beschliesst, in Harvard Jura zu studieren, um ihren Freund zurückzugewinnen. Ausgerechnet mit ihm und seiner neuen Freundin muss sie schliesslich einen mysteriösen Mordfall aufklären, wobei ihre speziellen Modekenntnisse entscheidend zur Lösung des Falls beitragen. In «Natürlich blond 2» schlüpfte Witherspoon abermals in die Rolle der stets in knalliges Pink gehüllten Elle, in «Natürlich blond 3 – Jetzt geht's doppelt weiter» (2009), der sich um die Cousinen von Elle Woods drehte, trat sie nicht mehr als Schauspielerin, sondern nur noch als Produzentin in Erscheinung.