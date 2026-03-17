Reese Witherspoon und Jennifer Aniston: «Wir sind zurück»

Reese Witherspoon (49) hat den Drehstart zu den neuen Folgen von «The Morning Show» verkündet. In einem Instagram–Beitrag dazu schreibt sie: «Ich habe diese fantastische Crew so sehr vermisst! Staffel 5, wir kommen... und ja, ich werde jeden am Set umarmen.» Dazu teilte die Schauspielerin einen Clip vom Produktionsgelände, in dem sie, gekleidet in einen schwarzen Hosenanzug, herumläuft und die Anwesenden willkommen heisst. «Es ist sehr wichtig, am ersten Tag nach der Rückkehr alle zu begrüssen», sagt sie in dem Video.