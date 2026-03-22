Reese Witherspoon wird 50: Höhen und Tiefen eines Superstars

Reese Witherspoon feiert ihren 50. Geburtstag. Pläne für diesen besonderen Tag schmiedete die Schauspielerin, die aus New Orleans stammt, offenbar schon länger. Sie verriet in einem Interview mit «Harper's Bazaar», dass sie mit ihrem 13–jährigen Sohn Tennessee auf Europa–Reise gehen möchte.
«Es sind nur er und ich – ich freue mich sehr darauf! Ich werde Freunde in Italien besuchen und ein bisschen herumreisen», erzählte sie dem Magazin. Tennessee stammt aus Witherspoons zweiter Ehe mit Künstleragent Jim Toth (55), die 2023 geschieden wurde.
«Kapitänin» ihres Schicksals
Mit der wachsenden Zahl der Kerzen auf dem Geburtstagskuchen hat der «Big Little Lies»–Star kein Problem. «Ich mag es, älter zu werden», so Witherspoon. «Ich finde es toll, weiser zu werden und seinen Platz in der Branche zu verstehen. Ich habe wirklich hart gearbeitet, um dorthin zu gelangen... Ich habe das Gefühl, dass ich mein Ziel erreicht habe, ganz sicher. Ich liebe meinen Job. Ich liebe meine Fans. Ich bin die Kapitänin meines eigenen Schicksals.»
Ihre harte Arbeit zeigt sich auch in Form der Preise, die sie im Schrank stehen hat. Reese Witherspoon gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin und einen Golden Globe für ihre Rolle der June Carter Cash im Film «Walk the Line» (2005). Über einen Primetime Emmy Award und einen Globe durfte sie sich als Produzentin der TV–Serie «Big Little Lies» freuen, in der sie auch Hauptdarstellerin ist.
Das «Time»–Magazin kürte die Schauspielerin 2006 und 2015 zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt. «Forbes» listete sie mehrfach unter den 100 mächtigsten Frauen der Welt. Im Jahr 2021 wurde sie von «Forbes» ausserdem zur bestbezahlten Schauspielerin der Welt erklärt. Das Vermögen von Witherspoon, die mit Hello Sunshine ihre eigene Produktionsfirma hat, wird auf mehr als 400 Millionen Dollar geschätzt.
Vom Durchbruch zum Oscar
Den Grundstein für Einfluss und Vermögen legte Witherspoon bereits früh. Sie hatte ihre Karriere als Teenagerin begonnen. Ihr Filmdebüt gab sie in «Der Mann im Mond» (1991). «Es war eine magische Erfahrung», sagte sie einmal in einem Instagram–Video über diese Rolle. «Ich habe alles gelernt, was ich über das Filmschauspielern wissen musste – wie man Markierungen trifft, wie man vor der Kamera agiert, wie man Emotionen zeigt. Das hat mein ganzes Leben verändert.»
Nach Hauptrollen in den Filmen «Freeway» und «Fear» aus dem Jahr 1996 gelang ihr 1999 der endgültige Durchbruch mit «Eiskalte Engel» und «Election». Es folgte ihr grosser Filmhit «Natürlich blond». Goldie Hawns (80) Film «Schütze Benjamin» soll sie inspiriert haben, in die Rolle der Studentin Elle Woods zu schlüpfen. Ihr Umfeld war skeptisch, was die Rolle betraf, wie Witherspoon der «Vogue» später verriet. Sie selbst fand aber, dass «Natürlich blond» jungen Frauen eine wirklich tolle Botschaft vermittle: Man könne modebewusst und mädchenhaft sein, «aber trotzdem Träume haben, erfolgreich sein wollen und seine Arbeit erledigen».
Der Erfolg an der Kinokasse gab ihr am Ende Recht. Für Witherspoon folgte «Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen» (2002), bevor 2005 ihr gefeierter Oscar–Film «Walk the Line» in die Kinos kam. Darin sang sie alle Songs selbst. «Ich habe noch nie professionell gesungen», sagte sie in der «Late Night With Conan O'Brien Show». «Wir haben geübt. Wir hatten sechs Monate lang Gesangsunterricht und haben dann über sechs Monate hinweg ein Album aufgenommen. Ich habe im Grunde genommen das Singen gelernt. Dieser Mann, Roger Love, hat mir das Singen beigebracht.»
Karriereknick nach dem Oscar
Allerdings führte der Oscar–Gewinn die Schauspielerin erst mal nicht zu neuen Karrierehöhepunkten. Sie geriet «beruflich irgendwie ins Straucheln», wie sie später sagte. Ausschlaggebend war wohl auch die Trennung von «Eiskalte Engel»–Co–Star Ryan Phillippe (51) im Oktober 2006 und die anschliessende Scheidung, wie sie selbst sagte. Sie habe ein paar Jahre damit verbracht, «einfach nur zu versuchen, mich besser zu fühlen».
2011 fand sie mit «Wasser für die Elefanten» zurück in die Erfolgsspur, ihr grosses Comeback gelang Witherspoon mit «Der grosse Trip – Wild» 2014, der ihr eine zweite Oscar–Nominierung einbrachte. Für ihre Rolle als Cheryl Strayed, die sich auf eine gewagte Solo–Wanderung begibt, trug sie kein Make–up. Witherspoon bezeichnet ihre Arbeit an diesem Film als eine der besten ihrer Karriere und sagte gegenüber dem «Hollywood Reporter»: «Es war sehr authentisch. Ich habe mich noch nie zuvor in einem Film so gesehen.»
In den vergangenen Jahren hat sich Witherspoon als Produzentin und Schauspielerin vor allem aufs Fernsehen konzentriert. Sie feierte mit den Serien «Big Little Lies», in der auch Nicole Kidman (58) mitspielte, und «The Morning Show» mit Jennifer Aniston (57) grosse Erfolge.
Turbulenzen im Privatleben
In ihrem Privatleben gab es ebenfalls Höhen und Tiefen. Während ihres Gesprächs mit «Harper's Bazaar» sprach Witherspoon auch über die Zeiten in ihrem Leben, in denen es ihr nicht so gut ging. Sie kämpfte nach der Geburt ihrer Tochter Ava Phillippe (26) im Jahr 1999 mit Depressionen. Ava bekam sie mit ihrem Ex–Mann Ryan Phillippe. Aus dieser Ehe stammt auch Sohn Deacon Phillippe (22). Das Paar hatte sich 1997 kennengelernt, 1999 geheiratet und 2006 seine Trennung bekannt gegeben.
«Es war wirklich schlimm», erinnerte sich Witherspoon an die Zeit nach Avas Geburt. «In den ersten sechs Monaten war ich gleichzeitig glücklich und deprimiert. Ich habe einfach die ganze Zeit geweint, war die ganze Nacht wach und völlig erschöpft. Es war ein unerwarteter Hormoneinbruch, den ich direkt nach der Geburt und erneut sechs Monate später, als ich mit dem Stillen aufhörte, erlebt habe.»
In einem Auftritt im Podcast «The Interview» im vergangenen Jahr sprach Reese Witherspoon dann darüber, dass sich ihre Erziehungsmethode mit ihrem Sohn Tennessee verändert hat. Der Grund: Nach mehr als 25 Jahren als Mutter sei sie erschöpft. «Ich bin völlig ausgelaugt und müde», erklärte sie. Immer wenn sie die Beherrschung verliere, sage sie ihrem Jüngsten: «Du musst deinen Bruder und deine Schwester anrufen. Sie haben mich geschafft. Ich bin so müde.»
Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Ryan Phillippe begann Witherspoon 2007 eine Beziehung mit Jake Gyllenhaal (45), die bis 2009 hielt. Anschliessend kam sie mit Jim Toth zusammen, den sie 2011 heiratete. Sohn Tennessee kam ein Jahr später zur Welt. 2023 verkündete das Paar die Trennung.
Offenbar gibt es seit einiger Zeit nun einen neuen Mann an der Seite der Schauspielerin. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte darüber, dass sie mit einem aus Deutschland stammenden Geschäftsmann liiert ist, der die Öffentlichkeit nicht sucht.
Reese Witherspoon ist unter die Thriller–Autoren gegangen
Neben der Arbeit vor und hinter der Kamera hat Witherspoon, die in der Schule «eine grosse Streberin» gewesen war, wie sie selbst sagt, eine weitere Leidenschaft: Bücher. 2017 gründete sie den «Reese's Book Club». Er entstand aus ihrem Instagram–Account, auf dem sie Fotos von Büchern postete, die sie gelesen hatte. Inzwischen ist sie auch selbst unter die Schriftstellerinnen gegangen: 2025 veröffentlichte Witherspoon gemeinsam mit dem Thriller–Autor Harlan Coben (64) den Thriller «Ohne ein letztes Wort».
Unterdessen bleibt Reese Witherspoon auch der TV– und Filmbranche treu. Im Sommer kommt mit «Elle» ein Prequel zu «Natürlich blond», das die Schauspielerin mitproduziert. Die Serie handelt von den Highschool–Jahren der Teenagerin Elle Woods, die nun von der Newcomerin Lexi Minetree (24) gespielt wird. Für «The Morning Show» wird Witherspoon wieder mit Jennifer Aniston vor der Kamera stehen, eine fünfte Staffel ist bestätigt. Und auch «Big Little Lies» geht weiter, eine dritte Staffel soll in Arbeit sein – mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon.