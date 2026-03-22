Reese Witherspoon wird 50: Höhen und Tiefen eines Superstars

2011 fand sie mit «Wasser für die Elefanten» zurück in die Erfolgsspur, ihr grosses Comeback gelang Witherspoon mit «Der grosse Trip – Wild» 2014, der ihr eine zweite Oscar–Nominierung einbrachte. Für ihre Rolle als Cheryl Strayed, die sich auf eine gewagte Solo–Wanderung begibt, trug sie kein Make–up. Witherspoon bezeichnet ihre Arbeit an diesem Film als eine der besten ihrer Karriere und sagte gegenüber dem «Hollywood Reporter»: «Es war sehr authentisch. Ich habe mich noch nie zuvor in einem Film so gesehen.»