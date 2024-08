Reese Witherspoons Sohn Deacon sichert sich erste grosse Filmrolle

Filmrolle nach einem Serien–Auftritt

Die Komödie markiert den ersten grossen Filmauftritt des Sohns von Reese Witherspoon und Ryan Phillippe (49). Sein Schauspieldebüt feierte Deacon Phillippe 2022 in einer Gastrolle in der Netflix–Serie «Noch nie in meinem Leben ...». In der dritten Staffel verkörperte er in zwei Episoden den Charakter Parker. Neben dem Schauspielern ist er als Musiker tätig: Seit 2023 veröffentlichte er fünf Songs.